Петропавловск-Камчатский, , 07:05 — REGNUM

На Камчатке туристка, потерявшаяся во время восхождения на вулкан Горелый, самостоятельно вернулась в лагерь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Она самостоятельно спустилась к подножию вулкана в один из расположенных там лагерей. Женщина чувствует себя хорошо, от медицинской помощи отказалась. В ближайшее время спасатели МЧС доставят её в город Елизово», — сообщили в МЧС РФ в Камчатскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, туристка потерялась во время восхождения на вулкан вечером 25 августа. Её отсутствие в отряде заметили только после спуска с вулкана из-за сильного тумана и плохой видимости.