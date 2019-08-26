Порт-о-Пренс, , 06:52 — REGNUM

Зародившийся в районе Малых Антильских островов тропический шторм, получивший собственное имя Дориан, движется на запад со скоростью около 19 км/ч и, как ожидается, обрушится на Гаити в виде урагана к концу недели, 31 августа. Об этом со ссылкой на Национальный центра по ураганам США в Майами сообщает портал Haiti Llibre.

В настоящее время максимальная скорость ветра в 35 км от центра шторма равняется примерно 18 м/с, однако в ближайшие дни скорость ветра возрастет до 35 м/с и более. Вероятно Дориан станет ураганом уже во вторник.

Если направление и скорость движения урагана не поменяются, то через пять дней, 31 августа, Дориан достигнет берегов Гаити.

Сейчас в республике активно готовятся к удару стихии: идет набор волонтеров, которых обучают в департаменте гражданской защиты.