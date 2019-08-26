Екатеринбург, , 06:07 — REGNUM

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие доставлены в больницы, а двое из них находятся в реанимационном отделении.

Как сообщает городской информационный портал «Е1», дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 25 августа на одном из перекрёстков Объездной дороги. По предварительной информации ГИБДД, в результате ДТП столкнулись Volkswagen и Daewoo Nexia, а затем в автомобиль Daewoo Nexia врезалась следовавшая за ним Mazda.

Ребёнок, находившийся в машине Mazda, располагался на заднем сидении в специально оборудованном кресле и к счастью не получил серьёзных травм — у него ушиб. Также пострадали ехавшие в Daewoo Nexia четыре человека. Двое из них в реанимации.

Напомним, что в Свердловской области аналогичное массовое ДТП произошло в 20 августа в Нижнем Тагиле. В тот день на перекрёстке столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина.