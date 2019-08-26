Новосибирск, , 05:43 — REGNUM

Прокуратура Новосибирска выявила многочисленные нарушения на месте гибели ребёнка в Кировском районе города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в середине июля на несанкционированной свалке строительного мусора на ул. Бронная в Новосибирске было обнаружено тело десятилетнего мальчика с повреждениями, «свидетельствующие об электротравме».

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При проверке информации сотрудники прокуратуры установили, что на этом земельном участке находится несанкционированный отвал грунта и строительного мусора, «в том числе в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства». Администрация Кировского района своевременно не отреагировала на нарушения и свалка не была ликвидирована. Главе администрации района внесено представление. Кроме того, отметили в ведомстве, АО «РЭС» ненадлежаще осуществляло контроль за зоной электросетей — размещение свалок под воздушными линиями электропередач запрещено. Прокуратура внесла представления генеральному директору «РЭС».Устранение нарушений взято ведомством на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Следственного управления СКР по Новосибирской области, мальчик забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод воздушной линии электропередач напряжением в 10 тыс. вольт. От непосредственного контакта с проводом ребёнок погиб на месте.