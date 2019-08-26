Магадан, Магаданская область, , 06:17 — REGNUM

В одном из супермаркетов Магадана 25 августа появилось в продаже молоко с датой производства 26, 27 и 29 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В прошедшие выходные магаданцы в соцсетях обсуждали появление на прилавках супермаркета «Мегамаг» бутылок с молоком «из будущего», где маркировка даты производства стояла 26, 27 и 29 августа, а срок годности у этого молока — 24 часа. Причем фото были сделаны, как сообщают авторы, ещё 25 августа.

Фотографии бутылок с молоком разошлись в соцсетях. В комментариях пользователи делали разные выводы, в том числе ошибку производителя в маркировке или сознательно наклеенные даты из будущего в целях продлить сроки продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года в России изменились правила продажи молочных продуктов.