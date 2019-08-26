Владивосток, , 05:21 — REGNUM

Синоптики внесли изменения в ранее озвученный прогноз погоды в Приморском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По прогнозам Гидрометцентра России ливневый дождь с грозами накроет Приморье в ближайшую среду, 28 августа. В зоне подтопления вновь окажется юг региона.

Также есть вероятность нового штормового циклона в Китае и Японии, который может затронуть и Приморский край в начале сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе прогнозировали осадки 27 августа.