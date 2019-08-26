Якутск, , 04:41 — REGNUM

По уточненной информации Роспотребнадзора Якутии зарегистрировано 42 случая острой кишечной инфекции посетителей ресторанов «София» и «Белые ночи» в Якутске. У 11 пациентов — сальмонеллез, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Из 42 больных 28 находятся в инфекционных отделения больниц в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и клинической в Якутске.

Продолжается активное выявление больных среди контактных лиц с четырёх свадеб, состоявшихся с 16 по 18 августа.

Региональный Роспотребнадзор в связи с угрозой здоровью населения наложил запрет на 90 суток на работу четырёх ресторанов сети «Сеул»: «Белые ночи», «София», «Пхеньян Гван» и «Стелла».

В ходе проверок были установлены грубейшие нарушения в работе пищеблоков. Гостей свадебных торжеств предупреждают о серьёзных последствиях и приглашают посетить врача.

Как сообщало ИА REGNUM, за три дня в Якутске 42 человека после свадебных застолий в ресторанах заразились кишечной инфекцией. Идёт расследование.