Хартум, , 03:11 — REGNUM

Обрушившиеся в июле на Судан проливные дожди стали причиной гибели более шести десятков жителей страны, сообщает 25 августа BBC.

В результате дождей и пришедших вслед за ними наводнений в Судане погибло 62 человека. Всего в 15 штатах страны пострадали почти 200 тысяч жителей. Наибольший ушерб получила южная часть старны.

По данным ООН, более 37 тысяч домов были разрушены полностью или повреждены частично.

Между тем, улучшения ситуации в ближайшем будущем ожидать не приходится. Сезон дождей в регионе продлится до конца октября, напоминают синоптики.