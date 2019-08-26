Бор, Нижегородская область, , 02:59 — REGNUM

Ушедшего за грибами утром 21 августа 2019 года 72-летнего Владимира Хламова пока не нашли. В Нижегородской области в лесах вблизи деревни Мамакино Линдовского сельсовета городского округа Бор работают волонтёры поисково-спасательных отрядов и добровольцы, но установить местонахождение пожилого грибника не удалось, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Известно, что за грибами он ушёл из своего дачного дома в садоводческом товариществе «Ясная поляна».

«Помогите нам найти нашего дедушку, который потерялся в лесу 21 августа (ст. Линда). Его до сих пор ищут и никаких следов. Помогите, пожалуйста», — пишет Нинель Н.

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Напомним, в день когда в лесу Вознесенского района была найдена ранее пропавшая пятилетняя Зарина Авгонова пропал Владимир Хламов. Пожилой нижегородец ушёл с утра из дома, но не вернулся.

23 августа в Балахнинском районе также в розыск была объявлена 67-летняя Нина С., ушедшая в лес за грибами. Женщину обнаружили 25 августа.

«Найдена, жива! Спасибо всем участникам поиска!» — сообщили волонтёры на своей странице.

Поиски Владимира Хламова продолжаются. Поисковики-волонтёры приглашают добровольцев принять участие в них.