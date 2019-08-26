Петропавловск-Камчатский, , 02:15 — REGNUM

Поисково-спасательные работы в связи с пропавшей в районе вулкана Горелый на юге Камчатского полуострова женщиной ведутся силами спасотряда МЧС и Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, сообщили 26 августа в региональной пресс-службе МЧС.

О пропаже туриста в районе вулкана Горелый в ГУ МЧС по Камчатскому краю стало известно вечером воскресенья, 25 августа. Сообщается, что во время прохождения тропы на гребне вулкана в условиях плохой видимости от основной группы туристов отбилась женщина. Ее исчезновение отряд заметил только после спуска с вулкана.

На поиски туриста выдвинулись 17 человек спасателей и три единицы техники.

Сообщается, что группа при выходе на маршрут не прошла необходимую регистрацию у спасателей.