Саратов, , 01:56 — REGNUM

Столкновение грузовика Volvo с легковым автомобилем Honda Accord привело к смерти двух человек, 10-летний ребенок доставлен в больницу, сообщает 25 августа пресс-служба ГИБДД.

Сообщается, что жертвами аварии стали пассажир и водитель легкового авто. В результате столкновения произошло возгорания.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла в 20:25 мск в 10 км южнее Саратова, в районе села Рыбушка Саратовского района.

В ликвидации последствий ДТП приняли участие 26 человек и 8 единиц техники.

Причины и обстоятельства аварии в настоящий момент выясняют эксперты.