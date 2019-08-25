Колумбия, США, , 23:42 — REGNUM

В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в воскресенье, 25 августа, в Колумбии. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Здание (ТЦ) находится под угрозой обрушения», — сказал начальник местной пожарной и спасательной службы Стивен Хардести на пресс-конференции.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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