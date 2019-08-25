Колумбия, США, 25 августа 2019, 23:42 — REGNUM
В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
ЧП произошло в воскресенье, 25 августа, в Колумбии. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
«Здание (ТЦ) находится под угрозой обрушения», — сказал начальник местной пожарной и спасательной службы Стивен Хардести на пресс-конференции.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
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