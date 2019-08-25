Ростов-на-Дону, 25 августа 2019, 22:35 — REGNUM
В Ростовской области из исправительной колонии (ИК-14) сбежал заключенный. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
ЧП произошло 25 августа в городе Новочеркасске. По факту халатности должностных лиц исправительной колонии, допустивших побег осужденного, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность).
«25 августа осужденный… совершил побег с территории исправительной колонии», — говорится в сообщении.
Конкретных сотрудников колонии, виновных в произошедшем, устанавливают следователи.