Ульяновск, , 19:35 — REGNUM

В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии, который отказался отреагировать на сообщение женщины о нападении на таксиста, сославшись на обеденное время. Об этом 25 августа сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в Управлении федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ульяновской области, данный сотрудник уволен из рядов Росгвардии, а его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, инцидент с отказом сотрудников Росгвардии был зафиксирован свидетельницей нападения на видеокамеру и размещен в сети интернет.

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