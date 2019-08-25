Томск, , 18:59 — REGNUM

Ликвидация открытого горения объявлена в цехе по переработке МДФ-панелей в Асиновском районе Томской области. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожарная машина Дарья Драй © ИА REGNUM

Возгорание в цехе по производству МДФ-панелей произошло в посёлке Асино Асиновского района. Сообщение о пожаре поступило в региональное отделение МЧС в 13:48 мск.

Площадь пожара составила 500 кв. метров. В ликвидации пожара задействованы 24 человека и 8 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 16:20 мск, открытый огонь в цехе был ликвидирован в 17:19 мск. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе в Краснодаре. Площадь возгорания в момент пика составила 250 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал.

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