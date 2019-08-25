Берн, 25 августа 2019, 18:29 — REGNUM
Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в швейцарских Альпах. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба полиции кантона Вале.
По предварительным данным, одномоторный самолёт типа Piper в 10:00 мск взлетел с аэродрома в кантоне Вале и направился в Италию.
Над высокогорным перевалом Симплон в Альпах самолёт по невыясненным пока причинам потерпел крушение и упал. После падения самолёт загорелся.
На место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы. Была констатирована смерть пилота и двух пассажиров: взрослого и ребёнка.
Начато расследование обстоятельств, приведших к авиакатастрофе.
Ранее ИА REGNUMсообщало о столкновении вертолёта с легкомоторным самолётом на испанском острове Майорка.
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