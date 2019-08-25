Симферополь, , 18:00 — REGNUM

Возгорание сухой растительности ликвидировано пожарными на площади шесть гектаров в Белогорском районе Крыма. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Пал травы (cc) stevepb

Предгорная степь загорелась в районе села Александровка в Белогорском районе около 14:00 мск. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.

На месте пожара работали три единицы техники, дополнительно были привлечены силы и средства лесхоза и близлежащих сельских поселений. Чтобы не допустить распространение огня была проведена вспашка земли.

Открытое горение было ликвидировано к 17:00 мск. На настоящее время пожар потушен полностью. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации лесного пожара площадью 20 га в Ставропольском крае. При пожаре никто не пострадал.

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