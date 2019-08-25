Харьков, Украина, , 16:33 — REGNUM

Динамический удар перегруженной фуры стал причиной обрушения части автомобильного моста в украинском городе Харькове. Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора» на странице в соцсети Facebook.

«Разрушение произошло из-за существенного перегруза одной из фур… — говорится в сообщении «Укравтодоре». — Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры».

Напомним, 25 августа в пресс-службе Национальной полиции по Харьковской области сообщили, что в украинском городе Харькове произошло обрушение части автомобильного моста. В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел на дороге М-18 в районе Песочина.

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