Пальма-де-Майорка, Испания, 25 августа 2019, 16:34 — REGNUM
Как минимум четыре человека погибли в результате столкновения легкомоторного самолёта с вертолётом на испанском острове Майорка. Об этом 25 августа сообщает газета Diario de Mallorca.
По данным издания, ЧП произошло в муниципалитете Инка. На место крушения воздушных судов выехали представители экстренных служб.
В настоящее время подтверждена гибель четырёх человек: двух членов экипажа вертолёта и двух членов экипажа самолёта. Сотрудники аварийно-спасательных служб устанавливают, летел ли на вертолёте ещё один человек.
Сотрудниками правоохранительных органов начато расследование обстоятельств и авиакатастрофы. Устанавливаются причины столкновения воздушных судов.
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