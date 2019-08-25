Пальма-де-Майорка, Испания, , 16:34 — REGNUM

Как минимум четыре человека погибли в результате столкновения легкомоторного самолёта с вертолётом на испанском острове Майорка. Об этом 25 августа сообщает газета Diario de Mallorca.

По данным издания, ЧП произошло в муниципалитете Инка. На место крушения воздушных судов выехали представители экстренных служб.

В настоящее время подтверждена гибель четырёх человек: двух членов экипажа вертолёта и двух членов экипажа самолёта. Сотрудники аварийно-спасательных служб устанавливают, летел ли на вертолёте ещё один человек.

Сотрудниками правоохранительных органов начато расследование обстоятельств и авиакатастрофы. Устанавливаются причины столкновения воздушных судов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке обстоятельств крушения вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае, которую проводят следователи Южного следственного управления на транспорте СКР.

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