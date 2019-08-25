Кёльн, Германия, , 16:21 — REGNUM

Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.

Конфликт, перешедший в драку, в которой приняли участие от 10 до 15 человек произошёл в 04:45 по местному времени в районе станции метро Эбертплатц. По предварительным данным, все участники конфликта являются выходцами из стран Африки.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, все дерущиеся разбежались, а на земле лежал не подающий признаки жизни мужчина. Полицейские попытались спасти пострадавшего, но безуспешно: раненый скончался на месте. Позднее было установлено, что погибший — 25-летний мигрант из Сомали.

Возле места происшествия были задержаны десять человек, которые, по данным полиции, могут быть свидетелями либо участниками массовой драки. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке в Кемеровской области, в результате которой были ранены два человека.

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