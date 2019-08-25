Анкара, , 16:13 — REGNUM

В субботу, 24 августа, самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В оборонном ведомстве пояснили, что всего во время спецопераций были «нейтрализованы» 24 боевика.

«11 членов РПК уничтожены на турецкой территории, — говорится в сообщении военного ведомства. — 13 — за рубежом».

Напомним, на территории Турции деятельность Рабочей партии Курдистана запрещена, так как курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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