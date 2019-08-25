Барселона, Испания, , 15:52 — REGNUM

Посетители пляжа Сан-Себастьян в испанском городе Барселона были эвакуированы сотрудниками Гражданской гвардии из-за обнаружения в воде предмета, которое может быть взрывным устройством. Об этом 25 августа сообщает газета El Mundo.

Предмет, похожий на взрывное устройство, был случайно обнаружен водолазом Гражданской гвардии во время купания в море, в нескольких метрах от берега.

В настоящее время на пляже установлено оцепление. Водолазы Гражданской гвардии начали поиск взрывного устройства для проведения контролируемого взрыва.

Стоит отметить, что ранее у побережья Испании неоднократно находили взрывные устройства, которые позже были идентифицированы как бомбы времён гражданской войны в Испании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более чем 300 килограммах оружия и боеприпасов времён Великой Отечественной войны, которые были обнаружены гражданами в Ленинградской области.

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