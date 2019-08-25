Токио, , 15:28 — REGNUM

Извержение вулкана Асама началось в Японии второй раз за текущий месяц. Об этом 25 августа сообщило метеорологическое управление страны.

Вулкан Асама является одним из самых крупных активных вулканов в Японии. Высота его составляет 2568 метров над уровнем моря, расположен вулкан на острове Хонсю в 140 километрах от Токио.

Население предупреждено об опасности оседания вулканического пепла и выброса камней из жерла вулкана.

До этого вулкан «просыпался» в начале августа этого года. Асама выбрасывал пепел на высоту около 2000 метров, ему был присвоен третий уровень опасности из пяти. При извержении вулкана никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало об активизации вулкана Карымский на Камчатке. Высота пеплового выброса составила около 2500 метров.

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