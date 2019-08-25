Кривой Рог, Украина, 25 августа 2019, 15:02 — REGNUM
Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) был уничтожен пожаром в Кривом Роге на Украине. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Информация о пожаре в храме на улице Рудная Ингулецкого района Кривого Рога поступила в Службу спасения «101» в 04:22 по местному времени 25 августа. Пожар был ликвидирован в 07:15 по местному времени.
К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и три единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.
Огнём было полностью уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в часовне в селе Шатрово Курганской области. В результате пожара никто не пострадал, огнём были повреждены пол и стены здания.
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