Кривой Рог, Украина, , 15:02 — REGNUM

Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) был уничтожен пожаром в Кривом Роге на Украине. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о пожаре в храме на улице Рудная Ингулецкого района Кривого Рога поступила в Службу спасения «101» в 04:22 по местному времени 25 августа. Пожар был ликвидирован в 07:15 по местному времени.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и три единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.

Огнём было полностью уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в часовне в селе Шатрово Курганской области. В результате пожара никто не пострадал, огнём были повреждены пол и стены здания.

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