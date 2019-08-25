Ереван, , 14:30 — REGNUM

Пожар в торговом центре на окраине Еревана ликвидирован. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о возгорании в торговом центре «Малатия молл» поступил в службу 911 днём 24 августа, но локализовать возгорание удалось лишь в 05:24 (04:24 мск) 25 августа. С огнём боролись 434 спасателя из различных подразделений МЧС Армении.

Полную ликвидацию пожара удалось осуществить в 12:53 мск. При пожаре пострадали, по данным Минздрава Армении, десять человек.

Восемь пострадавших были госпитализированы. В настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц после оказания им медицинской помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара в здании национальной телерадиокомпании Узбекистана. При пожаре никто не пострадал.

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