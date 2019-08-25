Солнечногорск, Московская область, , 14:29 — REGNUM

Ребёнок семи лет был госпитализирован после падения на него двери в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

ЧП произошло в торговом центре «Идеальный дом». Металлическая дверь, стоявшая на витрине, упала на находившегося рядом мальчика.

На место происшествия были вызваны сотрудники бригады скорой медицинской помощи. В результате осмотра у ребёнка были выявлены травмы, он был госпитализирован.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

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