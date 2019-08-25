Саранск, , 12:13 — REGNUM

Два человека погибли, ещё шестеро, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Мордовии. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

ДТП произошло в 07:30 по местному времени 25 августа на 48-м километре автотрассы Комсомольск — Атяшево — Ардатов — Тургеньево в Атяшевском районе. Столкнулись легковые автомобили Toyota RAV4 и Kia Cerato.

В результате ДТП погибли водители обеих автомобилей. Шесть человек, в том числе трое детей 2010 года рождения, были госпитализированы. О состоянии пострадавших не сообщается.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате ДТП в Чувашии. Ещё два человека были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии в ДТП с двумя автомобилями погибли пять человек