Харьков, Украина, , 12:06 — REGNUM

Обрушение части автомобильного моста произошло в украинском городе Харькове. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции по харьковской области.

Информация об обрушении части автомобильного моста поступила в Новобаварский отдел Национальной полиции от оператора «102» в 08:46 мск 25 августа. Произошёл обвал части моста от рынка «Лоск» в направлении посёлка Песочин.

В результате обрушения моста никто не пострадал, движение транспорта по мосту было перекрыто.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было направлено для рассмотрения в суд в Югре по факту гибели двух человек и причинению вреда здоровью трёх человек в результате обрушения моста в Нефтеюганском районе в ноябре 2018 года.

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