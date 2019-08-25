Донецк, , 11:32 — REGNUM

Режим перемирия был нарушен украинскими боевиками три раза за прошедшие сутки. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военнослужащие Украины, нарушив все достигнутые ранее соглашения о перемирии, вели огонь по территории ДНР из вооружения БМП/БТР и стрелкового оружия. Общее количество применённых в ходе обстрела боеприпасов составило 30 единиц.

В зону обстрела со стороны украинских войск попали населённые пункты Доломитное, Ясиноватая и Ленинское.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками. В результате обстрелов со стороны Украины были повреждены три жилых дома, два из них сгорели полностью в результате возникшего при попадании снаряда пожара.

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