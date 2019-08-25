Якутск, , 10:26 — REGNUM

Число зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах ООО «Сеул» в Якутии достигло 36 человек. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Из 36 больных 23 человека были госпитализированы в инфекционные отделения центральных районных больниц и в Якутскую республиканскую клиническую больницу.

В настоящее время идёт расследование с целью определения источника инфекции и путей передачи. В лабораториях проводится исследование проб биоматериала от людей и проб сырья и готовой продукции.

Ведомство сообщило о временной приостановке деятельности ООО «Сеул» в связи с угрозой здоровью граждан.

Кроме того, специалисты регионального ведомства рекомендовали гражданам, пострадавшим в результате употребления готовых блюд во время свадебных торжеств в ресторанах «Белые ночи» и «София» с 16 по 18 августа 2019 года не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью в лечебные учреждения.

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