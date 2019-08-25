Чебоксары, , 10:15 — REGNUM

В Чувашии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщает 25 августа пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло около 21:30 по местному времени 24 августа на 108-м километре автодороги А-151 «Цивильск — Ульяновск» в Шемуршинском районе. Водитель автомобиля «Тойота Королла» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате происшествия погибла пассажирка «Тойоты», а также водитель «Лады» и трое его пассажиров. Водитель иномарки и пассажир иномарки были госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, в настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека стали жертвами инцидента на дороге у Села Воздвиженка Саракташского района Оренбургской области. Виновником смертельного ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2114, при невыясненных обстоятельствах мужчина сбил двух женщин.

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