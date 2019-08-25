Каневский район, Краснодарский край, , 09:31 — REGNUM

В Краснодарском крае следователи проводят доследственную проверку по факту крушения вертолета Ми-2 в Каневском районе, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района упал вертолет Ми-2, в результате пилот погиб.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 августа во Львовской области Украины потерпел крушение вертолёт Ми-2. ЧП произошло на аэродроме «Броды». В результате инцидента никто не пострадал.

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