Волгоград, , 08:43 — REGNUM

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло ночью 24 августа в Новоаннинском районе Волгоградской области, где столкнулись легковой автомобиля Hyundai Solaris и рейсовый автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Москва — Жирновск. Установлено, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.

В момент аварии в салоне автобуса находились 26 человек. На месте погибли водитель и два пассажира легковушки, позже в больнице скончались еще два пассажира Hyundai Solaris.

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