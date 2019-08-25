Атланта, США, 25 августа 2019, 02:35 — REGNUM
Шесть человек пострадали от удара молнии на заключительном чемпионате гольф-турнира PGA Tour в Атланте, штат Джорджия, США, сообщает 24 августа телеканал Fox News.
Сообщается, что в районе проведения соревнований по гольфу сформировался мощный грозовой фронт, ставший причиной переноса соревнований на следующий день.
Из-за удара молнией медицинская помощь потребовалась шести болельщикам, угроза жизни отсутствует.
Соревнования продолжатся утром воскресенья, 25 августа.