Атланта, США, , 02:35 — REGNUM

Шесть человек пострадали от удара молнии на заключительном чемпионате гольф-турнира PGA Tour в Атланте, штат Джорджия, США, сообщает 24 августа телеканал Fox News.

Сообщается, что в районе проведения соревнований по гольфу сформировался мощный грозовой фронт, ставший причиной переноса соревнований на следующий день.

Из-за удара молнией медицинская помощь потребовалась шести болельщикам, угроза жизни отсутствует.

Соревнования продолжатся утром воскресенья, 25 августа.