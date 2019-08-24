Москва, , 23:41 — REGNUM

Специалисты устанавливают причины столкновения погрузчика с самолетом в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 24 августа сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе аэропорта.

Шереметьево (cc) Sergey Tchernyakov

Речь идет о воздушном судне, которое находилось на удаленной стоянке. При этом пассажиров и членов экипажа на борту самолета не было.

По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«Причины события устанавливаются», — отметили в пресс-службе.

Источник знакомый с ситуацией сообщил журналистам, что погрузчиком, который врезался в самолет авиакомпании «Аэрорфлот» в Шереметьево, управлял стажер.