Вашингтон, , 23:21 — REGNUM

Инцидент, который может оказаться первым совершенным в космосе преступлением, расследуют сотрудники американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщила газета The New York Times.

Энн МакКлейн Nasa.gov

По данным издания, астронавт Энн МакКлейн подозревается в том, что находясь на Международной космической станции (МКС) могла получить доступ к банковскому счету своей однополой бывшей супруги.

Отмечается, что против МакКлейн в Федеральную торговую комиссию подала жалобу экс-жена. Позже МакКлейн признала, что она с помощью бортового компьютера получила доступ к банковскому счету экс-супруги. То, что было совершено правонарушение, она отрицает.

По словам подозреваемой, она просто следила за движением «совместных финансов».