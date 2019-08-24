Калуга, , 21:56 — REGNUM

Житель Малоярославца Калужской области обнаружил в своей квартире тело 92-летнего отца, ветерана Великой Отечественной войны. Пожилому мужчине было нанесено не менее десяти ударов по голове и телу. Об этом сообщил 24 августа корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Виталий Изотов.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

По его словам, в ходе осмотра места происшествия были изъяты вещественные доказательства, по делу назначены экспертизы. Между тем, сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. 34-летний житель Малоярославца скрывался от правоохранительных органов на железнодорожном вокзале «Калуга 1».

По версии следствия, подозреваемый в убийстве ветерана войны совершил преступление с целью хищения денег потерпевшего. Задержанный допрошен, следствие инициирует вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».