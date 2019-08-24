Краснодар, , 19:40 — REGNUM

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Ми-2 (cc) George Chernilevsky

ЧП произошло в субботу, 24 августа, в районе станицы Челбасская. По предварительным данным, в результате происшествия погиб пилот воздушного судна.

По факту крушения вертолета Ми-2 проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Причины инцидента пока неизвестны.