Краснодар, 24 августа 2019, 19:40 — REGNUM
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
ЧП произошло в субботу, 24 августа, в районе станицы Челбасская. По предварительным данным, в результате происшествия погиб пилот воздушного судна.
По факту крушения вертолета Ми-2 проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Причины инцидента пока неизвестны.