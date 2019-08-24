Дакка, , 18:49 — REGNUM

В Бангладеш пассажирский автобус рухнул с моста. Об этом сообщило местное информационное агентство Bdnews24 со ссылкой на свои источники.

Скорая помощь. Бангладеш (cc) Shadman Samee

ДТП произошло в субботу, 24 августа, в округе Фаридпур. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, еще около 20 получили различные травмы.

«Автобус съехал с моста и упал в канаву», — отмечают журналисты агентства.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

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