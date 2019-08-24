Калуга, , 17:10 — REGNUM

Следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Место ДТП 40.мвд.рф

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 24 августа в 10:15 часов на соединительной автодороге посёлок Аненки — микрорайон Силикатный, получили травмы, не совместимые с жизнью, пять человек, которые находились в автомобиле Kia Sportage. На месте происшествия погибли мужчина 1994 года рождения, две женщины 1975 и 1995 годов рождения, мальчик 2016 года рождения. Мальчик 2009 года рождения скончался в приемном отделении калужской областной больницы. Между тем, водитель грузового автомобиля Mercedes получил травмы в виде переломов ноги и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes, гружёного бетоном, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Kia Sportage.

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