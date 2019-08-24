Ереван, , 15:45 — REGNUM

Министерство иностранных дел Армении опубликовало имена граждан республики, погибших в результате ДТП в Краснодарском крае. Об этом 24 августа сообщили на странице Facebook в МИД Армении.

В министерстве отметили, что пострадавший в аварии ребенок 2103 года рождения находится в стабильно тяжелом состоянии. В результате ДТП погибли Вагинак Н. 1984 года рождения, Анна А. 1988 года рождения и Марго А. 1938 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 22 часа 28 минут 23 августа на трассе Р-217 близ Армавира Краснодарского края произошло столкновение автомобилей марок Opel Zafira и Nissan Qashqai.

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