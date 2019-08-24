Ставрополь, , 14:51 — REGNUM

Возгорание травы и растительности в лесу ликвидировано пожарными на территории Грачевского района Ставропольского края. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в ведомство вечером 23 августа. Согласно полученным данным, огонь охватил три гектара сухой травы и 0,5 гектара лесной растительности возле села Бешпагир. В качестве предварительной причиной пожара назван поджог остатков злаков на поле после уборки урожая.

Перейдя на лес, огонь стал быстро распространятся, возникла угроза населённому пункту. К тушению пожара были привлечены 227 человек и 32 единицы техники.

Возгорание было локализовано к вечеру 23 августа, а 24 августа для ликвидации отдельных очагов пламени был привлечён вертолёт Ми-8. В 12:30 мск пожар был окончательно ликвидирован.

При пожаре никто не пострадал. Начата проверка обстоятельств и причин возникновения пожара.

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