Ижевск, , 15:40 — REGNUM

Уголовное дело возбудили правоохранители в городе Ижевске после ДТП с пассажирским рейсовым автобусом, в котором пострадали более 20 человек. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Удмуртии.

ДТП с участием пассажирского автобуса НефАЗ произошло вечером 23 августа. Автобус с 35 пассажирами столкнулся с опорой воздушного трубопровода. За помощью к медикам в результате аварии обратились 26 человек.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека. Водитель автобуса был направлен на экспертизу, которая показала отсутствие алкоголя в крови.

Предполагается, что в момент аварии водитель мог отвлечься от управления транспортным средством. Расследование обстоятельств аварии продолжается, ГИБДД Удмуртии разыскивает очевидцев произошедшего.

В настоящее время в больнице города Ижевска находятся семь пострадавших в результате ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало об организации проверки по факту ДТП с рейсовым автобусом в Ижевске прокуратурой Удмуртии.

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