Петра, Иордания, , 14:09 — REGNUM

Туристический автобус был обстрелян неизвестными злоумышленниками в районе древнего города Петра в Иордании. Об этом 24 августа сообщает портал Ammon News.

Согласно поступившей информации, в автобусе во время нападения находились экскурсоводы. По предварительным данным, автобус получил повреждения, но никто не пострадал.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств происшествия. Кто именно открыл стрельбу, на данный момент не установлено.

Напомним, древний город Петра является самой главной достопримечательностью Иордании. Он расположен на высоте 900 метров над уровнем моря, в каньоне Сик. Город является одним из самых популярных туристических объектов.

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