Красногорск, , 13:03 — REGNUM

Информация о стрельбе, открытой неизвестными по мужчине с ребёнком проверяется сотрудниками полиции в подмосковном Красногорске. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В ведомство поступила информация о причинении телесных повреждений мужчине с ребёнком. По предварительным данным, стреляли коллекторы из пневматического пистолета.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уличном конфликте в городе Назрань в Ингушетии. В результате происшествия пострадали восемь человек.

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