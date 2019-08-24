Донецк, , 12:03 — REGNUM

Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками семь раз за истекшие сутки. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По территории ДНР украинскими карателями было выпущено 59 единиц боеприпасов. Обстрел территории ДНР войска Украины вели из миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового и стрелкового вооружения.

В зоне обстрела оказались населённые пункты/районы Доломитное, Зайцево, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Украинское, Саханка.

В результате обстрела были повреждены три жилых дома в посёлке Зайцево, два из них сгорели полностью из-за возникшего при попадании снаряда пожара.

Жертв и пострадавших среди мирных жителей ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном случае нарушения режима перемирия, который был зафиксирован в ЛНР за прошедшие сутки.

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