Красноярск, , 10:54 — REGNUM

В результате ДТП под Армавиром в Краснодарском крае погибли трое граждан Армении. Об этом сообщает посольство республики в России на своей странице в Facebook.

В посольстве уточнили, что вечером 23 августа на трассе Р-217 «Кавказ» столкнулись автомобиль «Опель» и «Нисан». В результате ДТП погибли граждане Армении 1938, 1984 и 1988 годов рождения.

В аварии также пострадала девочка 2013 года рождения. Она доставлена в больницу Армавира и находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа на автодороге Ереван — Ерсах в Араратской области Армении произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Отмечается, что травмы получили оба водителя автомобилей — отец и сын.

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