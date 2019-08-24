Афины , , 09:34 — REGNUM

Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России. Об этом 24 августа сообщил телеканал Skai.

Кроме того, как пояснил глава Службы гражданской авиации Григорис Константеллос, ранее электрокомпании DEDDIE было направлено письмо, в котором указывалось на отсутствие вывесок, предупреждающих пилотов о наличии линий электропередач.

В качестве предварительных причин крушения вертолёта названы «механические причины».

Напомним, частный вертолёт Agusta A-109 потерпел крушение 20 августа возле греческого острова Порос. Пилот задел хвостовой частью вертолёта линию электропередач. В результате ЧП погибли три человека, в том числе двое граждан РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели российского бизнесмена и мецената, создателя первого частного Музея русской иконы в Москве Михаила Абрамова.

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