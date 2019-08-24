Москва, 24 августа 2019, 09:33 — REGNUM
Пассажирский авиалайнер А-320, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в назад в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, отслеживающего полеты гражданской авиации.
Согласно данным сервиса, взлет лайнера состоялся в 5:10 мск из Шереметьево и, после набора высоты и нескольких кругов над Истрой и Клином, самолет возвратился в аэропорт вылета.
Также стало известно, что полет авиалайнера был прерван по техническим причинам. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Отметим, авиалайнер компании «Аэрофлот» А-320 выполнял рейс 1650 по маршруту «Москва-Симферополь».