Цумадинский район, Дагестан, , 10:15 — REGNUM

До четырёх увеличилось число погибших при камнепаде в высокогорном Цумадинском районе Дагестана. В больнице скончался 15-летний мальчик, так и не придя в сознание, сообщили ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе МВД республики.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 августа недалеко от селения Сильди. Машина «ВАЗ-2107» под управлением 37-летнего местного жителя попала под камнепад. В результате обвала автомобиль упал в обрыв высотой свыше 500 метров.

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Водитель, а также находившиеся в салоне его 36-летняя супруга и их десятилетний ребёнок погибли на месте. Второй сын, 15-летний мальчик, с тяжелыми травмами был доставлен в центральную районную больницу в селении Агвали, но спасти его не удалось.

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